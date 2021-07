Accor : Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Accor, passant de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé dans le même temps de 35,5 à 36,7 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'hôtellerie, le bureau d'études met en évidence une valorisation 'attractive' pour la plupart des acteurs du secteur.



Deutsche Bank souligne que l'action Accor en particulier se traite sur la base d'un ratio valeur d'entreprise/​résultat d'exploitation (EV/Ebit) de 12,6 fois à horizon 2023.



A l'instar de ses homologues espagnols, Accor se négocie à l'heure actuelle à partir d'une 'nette décote' par rapport à ses multiples de milieu de cycle (entre 10% et 50%), fait valoir l'analyste.



'Ce phénomène doit être mis en lumière dans un contexte de redressement de l'activité, période durant laquelle les actions tendent habituellement à se revaloriser', ajoute-t-il.



Deutsche Bank explique y voir une opportunité 'attrayante' alors que la propagation du variant Delta devrait constituer selon lui le dernier regain d'inquiétude avant une reprise complète du secteur.



