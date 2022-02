Accor : Credit Suisse relève ses estimations sur 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique que Accor est toujours dépendant d'une reprise des voyageurs internationaux.



' Nous relevons notre estimation d'EBITDA pour 2021E à +41 ME (contre -28 ME) et abaissons nos estimations pour 2022E/23E de 3 %/0,2 %, respectivement. Notre objectif de cours passe à 24,1 E (contre 22,4 E), en raison de la révision de notre modèle ' indique l'analyste.



Credit Suisse confirme son conseil à la vente sur le titre. ' Les risques liés aux voyages d'affaires ne semblent pas être pris en compte '.



' Avant la publication des résultats de l'exercice 21 le 22 février, nous pensons que les investisseurs se concentreront sur les tendances RevPAR en Europe et dans les pays ASPAC pour évaluer la reprise des voyages au printemps, ainsi que sur les tendances en Asie hors Chine. Le principal risque de baisse est une réduction significative de la fréquence des voyages d'affaires ' rajoute Credit Suisse.



