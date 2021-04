Accor : Chute de 53% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Accor publie un chiffre d'affaires de 361 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une baisse de 53% en données publiées et de 48% en données comparables par rapport à la même période il y a un an.



Ce recul atteint -56% pour HotelServices et -33% pour les Actifs Hôteliers & Autres.



Le RevPar -soit le revenu par chambre disponible- affiche une baisse globale de 64,3% au 1er trimestre par rapport à la même période en 2019, une baisse qui témoigne de la crise sanitaire et de l'émergence du variant britannique, analyse le groupe.



Accor précise avoir ouvert 56 hôtels, soit 7100 chambres, au 1er trimestre, soit un niveau légèrement inférieur aux années passées 'mais satisfaisant compte tenu de l'environnement actuel', estime-t-il.



A fin mars 2021, le groupe disposait d'un parc hôtelier de 757 000 chambres (5 163 hôtels), dont 74% dans des marchés émergents



A ce jour, 87% des hôtels du Groupe sont ouverts, précise Accor.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.