Accor : Cède à Mutris sa participation dans Risma au Maroc

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir conclu avec Mutris, une société d'investissement de droit marocain constituée d'investisseurs privés et institutionnels, un accord aux termes duquel Accor cède à Mutris sa participation de 33% dans le capital de Risma, premier opérateur hôtelier coté au Maroc au prix de 130 dirhams par action et cède sur le marché les obligations Risma qu'il détient.



La finalisation de cette opération devrait intervenir dans le courant du troisième trimestre 2023.



L'opération n'aura aucun impact sur les accords contractuels en cours entre Accor et Risma qui demeurent inchangés, précise Accor.



En réorganisant capitalistiquement sa présence au Maroc, le Groupe poursuit la simplification de ses participations minoritaires déjà engagée avec la cession des titres Orbis (Pologne) en 2020 et H World Group (Chine) en 2023.



Accor renforce également ses moyens pour accélérer

au travers d'AGM, le développement du Groupe au Maroc et continuer à jouer un rôle majeur

au service de la promotion et du rayonnement de cette destination dans le monde.



