Accor : Berenberg relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre Accor, qu'il porte de 32 à 34 euros, tout en maintenant inchangée sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur de l'hôtellerie de loisirs, l'intermédiaire dit considérer l'action comme un levier intéressant à jouer dans une optique 'value' (achat de titres de qualité, mais décotés, NDLR).



'Accor a sous-performé de manière significative les autres groupes hôteliers depuis le début de l'année et depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19', souligne-t-il dans son étude.



'A vrai dire, depuis la fin 2019, Accor est aujourd'hui le seul acteur des cinq leaders du marché à encore afficher une performance boursière négative', fait valoir l'intermédiaire.



'Nous pensons que l'ampleur de cette sous-performance n'est pas méritée', conclut Berenberg.



