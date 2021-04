Accor : Berenberg abaisse sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Accor de 'conserver' à 'vendre', tout en rehaussant légèrement son objectif de cours, qui passe de 27 à 27,5 euros.



'Accor continue d'être relativement touché par les mesures de restriction dues à la pandémie en raison de son exposition importante aux marchés européens, qui font toujours largement moins bien que les autres pays développés', rappelle le broker allemand dans une note.



Avec la généralisation des campagnes de vaccination, les investisseurs vont surveiller de près le redressement du secteur hôtelier, explique Berenberg, qui n'attend pas de reprise spectaculaire dans l'immédiat.



'Si nous reconnaissant que la demande pour le tourisme de loisir devrait décoller, nous pensons que les événements de divertissement, les voyages d'affaires et les réunions professionnelles pourraient rester déprimés au moins jusqu'à la fin de l'été', poursuit-il.



Berenberg souligne que son nouvel objectif de cours de 27,5 euros fait apparaître un potentiel de baisse de 21%.



