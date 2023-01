Accor : Barclays relève son conseil et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi avoir relevé à 'pondérer en ligne' contre 'sous-pondérer' jusqu'ici son conseil sur l'action Accor, disant percevoir 'beaucoup d'éléments positifs' autour de la valeur.



Après une conversation avec le directeur financier du groupe hôtelier, le bureau d'études a également décidé de rehausse son objectif de cours sur le titre, porté de 21 à 29 euros.



'Les perspectives d'Accor pour les 12 prochains mois ont considérablement évolué au cours des derniers mois', écrivent les analystes dans une note de recherche diffusée dans la matinée.



Barclays estime que le cours de Bourse d'Accor devrait être soutenu, sur le court terme, par un mouvement de révision à la hausse des prévisions du marché et par de bonnes surprises au niveau de la rémunération des actionnaires, avec 500 millions d'euros de rachats d'actions potentiels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.