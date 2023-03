Accor : Barclays relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé lundi sa recommandation sur le titre Accor de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 29 à 36 euros, expliquant envisager de bonnes surprises au niveau des performances du groupe hôtelier.



L'analyste fait remarquer qu'Accor a bénéficié d'une évolution favorable de sa tarification au quatrième trimestre, avec une hausse des prix de 8% en termes réels, là où InterContinental Hotels Group (IHG) a vu les siens baisser d'environ 1%.



Après dix années de nette sous-performance, dues notamment aux questions entourant l'utilisation de sa trésorerie et à des redistributions aux actionnaires inférieures à celles de ses homologues américains, Accor pourrait maintenant connaître un point d'inflexion, estime Barclays.



Alors que le groupe s'est fixé un objectif de croissance de son revenu par chambre disponible (RevPAR) de 5% à 9%, il pourrait bien afficher 20% de croissance cette année s'il parvient à bien répercuter la hausse de l'inflation, poursuit-il.



Dans cette configuration, l'intermédiaire précise avoir dégradé sa recommandation sur le titre InterContinental, ramenée à 'pondérer en ligne'.



