Abivax : Le statut de priorité nationale de recherche pour son traitement anti-Covid booste l'action Abivax

(BFM Bourse) - L'essai clinique d'Abivax sur sa molécule ABX464 qui vise à prévenir l'inflammation pour les patients atteints du coronavirus vient d'être déclaré "priorité nationale de recherche" par le comité de pilotage des essais thérapeutiques du gouvernement français.

L'afflux d'ordres à l'achat est tel que le titre de la biotech française Abivax ne parvient toujours pas à afficher une cotation à 10h30, soit une heure et demie après l'ouverture des échanges sur le marché parisien. En cause: l'annonce, par la société parisienne de biotechnologie fondée en 2013, de l'obtention du statut de "priorité nationale de recherche" pour l'essai clinique en phase 2b/3 (essais cliniques intermédiaires et finaux, avant une éventuelle commercialisation) de son candidat médicament ABX464, lui permettant d'accélérer ses recherches pour traiter les patients à risques élevés atteints du Covid-19.

Conçu pour traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, ABX464 a obtenu le feu vert des autorités réglementaires françaises (ANSM) en mai dernier pour être testé contre le Covid-19, lors d'un essai clinique nommé "miR-AGE" qui comprend 1.034 patients, puis celui des autorités allemandes dix jours plus tard.

Peu de traitements efficaces pour l'instant

ABX464 pourrait prévenir et traiter l'"orage cytokinique" et l'hyper-inflammation conduisant au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et au décès des patients atteints du Covid-19. "Lors des essais cliniques et précliniques, le candidat médicament phare d'Abivax, ABX464, a démontré un triple effet, potentiellement bénéfique pour traiter des patients à risque élevé et âgés atteints de la Covid-19", explique le communiqué publié avant Bourse par la biotech, parlant d'effets "antiviral, anti-inflammatoire" et "de réparation tissulaire".

"Malgré de nombreux essais cliniques en cours, peu de traitements ont aujourd'hui montré des preuves d'efficacité pour traiter les patient atteints de la Covid-19, notamment chez les patients à risque élevé" constate Sacha Pouget, directeur associé de Kalliste Biotech Advisors. Les investisseurs sont donc "toujours à la recherche de sociétés comme Abivax qui sont susceptibles de traiter l'orage cytokinique et l'hyper-inflammation" poursuit le spécialiste du secteur.

Procédure d'examen accélérée

"Ce label va aider Abivax à recruter plus vite les patients de l'essai "miR-AGE", mais la société peut aussi prétendre à une autorisation accélérée en cas de succès de l'étude" ajoute Sacha Pouget. "Et en Bourse, le temps est de l'argent", souligne-t-il. Avant de rappeler qu'Abivax bénéficiait déjà d'un fort soutien public pour son programme sur ABX464, "avec 36 millions d'euros obtenus dès le mois de mai auprès de Banque publique d'investissement" (Bpifrance), ce qui en avait fait "la toute première biotech française à recevoir un soutien public" (pour un traitement anti-Covid), pour financer l'essai la phase 2b/3 (20,1 millions d'euros de subventions et 15,9 millions d'euros d'avance remboursable en cas de succès). L'obtention de ce nouveau label constitue, selon l'expert, "une reconnaissance du sérieux de la société".

Les résultats de l'étude de phase 2b/3 sont désormais attendus pour le deuxième trimestre 2021, et l'entreprise travaille pour "industrialiser rapidement la production industrielle du médicament ABX464, pour une commercialisation potentielle en 2021 (soit avec 6 mois d'avance sur ses prévisions initiale, NDLR) dans l'hypothèse où l'essai miR-AGE aboutit à des résultats positifs", affirme le Dr Philippe Pouletty, président du conseil d'administration d'Abivax et cofondateur du groupe, cité dans le communiqué.

Christophe Dombu précise que "la société prévoyait de finaliser le recrutement des malades de l'étude avant la fin d'année mais il semble désormais que ce ne sera pas possible, compte tenu des nombreux programmes cliniques actuellement en cours dans la Covid-19". "L'obtention de ce label est donc une très bonne nouvelle" puisque cela "pourrait permettre d'accélérer le recrutement des malades et de respecter le calendrier" note-t-il. Toujours à l'achat sur le dossier, l'analyste relève ainsi sa cible de 23,1 à 27,5 euros sur le titre.

+68% à l'ouverture

