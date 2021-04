Abivax : Résultats et point d'avancement bien accueillis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abivax progresse de plus de 5% jeudi à la Bourse de Paris après avoir publié ses résultats financiers pour l'exercice 2020 et présenté l'avancement de ses différents projets en cours.



Dans son communiqué, la société de biotechnologie qualifie 2020 d'année 'satisfaisante' au cours de laquelle elle a pu faire progresser de 'manière considérable' son programme clinique principal dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques.



In fine, sa perte opérationnelle sur l'exercice se monte à 38 millions d'euros contre -33,3 millions d'euros en 2019, un accroissement qui reflète principalement l'augmentation des investissements en R&D.



Sa trésorerie en fin d'année atteignait 29,3 millions d'euros, contre 9,8 millions d'euros fin 2019, un montant que la biotech juge suffisant pour assurer son financement jusqu'au quatrième trimestre 2021.



'Au vu de ces éléments, il faut donc anticiper une opération de refinancement dans le courant de l'année (probablement mi-année après la publication des résultats de Ph II attendus dans l'inflammation) afin de repousser l'horizon financier', commentent les analystes d'Invest Securities.



Dans son point d'activité, Abivax précise avoir achevé le recrutement de patients dans les études de phase 2b dans la rectocolite hémorragique et de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde, dont les premiers résultats sont attendus au deuxième trimestre.



