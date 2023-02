Abivax : Le titre grimpe, la levée de fonds rassure

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Abivax affiche jeudi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris suite au succès de son augmentation de capital de 130 millions d'euros.



Le titre grimpe actuellement de 6,5% après avoir bondi de presque 12% en début de séance. Au même instant, le marché parisien avance de 0,2%.



L'entreprise a annoncé hier soir avoir bouclé une augmentation de capital réservée via l'émission de 20 millions d'actions nouvelles ordinaires, représentant 89,6% de son capital actuel, à un prix de souscription de 6,50 euros par action.



'L'opération, qui s'est faite sans décote par rapport au cours de Bourse actuel et à laquelle ont participé une quinzaine d'investisseurs américains et européens spécialisés dans le secteur, témoigne du fort appétit pour la valeur', commente ce matin Christophe Dombu, analyste chez Degroof Petercam.



'Abivax a réalisé un coup d'éclat en levant un montant qui peut paraître astronomique au regard des sommes habituellement levées par les biotechs sur Euronext', ajoute-t-il, rappelant que la question du financement de la société était l'un des principaux soucis du marché.



La transaction, qui a été sursoucrite, va permettre à Abivax d'étendre sa trésorerie jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.



Le produit de la transaction doit principalement servir à financer l'avancement des études cliniques pivotales de phase 3 sur son candidat obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique.



