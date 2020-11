Abionyx pharma : Après des années de débâcle, la biotech Abionyx s'achemine vers une belle année 2020

(BFM Bourse) - Le cours de l'ex-Cerenis accélère de 40% jeudi matin, portant à +220% sa performance depuis le début de l'année, à l'annonce de signaux thérapeutiques positifs sur sa molécule CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare.

La biotech de nouvelle génération Abionyx (issue du repositionnement de la société Cerenis, laquelle a changé d'actionnaires, de stratégie et d'équipe dirigeante à la suite de son échec dans le traitement du cholestérol) revient sur le devant de la scène. Après des années de chute boursière dans le sillage de l'échec de son positionnement initial, la firme retrouve cette année du tonus en Bourse. Vers 10h50 jeudi, son cours s'envole de 40,52% à 1,082 euro, portant à plus de 220% son rebond depuis le premier janvier.

Cette accélération fait suite à l'annonce de la constatation de signaux thérapeutiques positifs dans le cadre de l'administration de son composé expérimental CER-001 chez des patients atteints d’une maladie rénale ultra-rare (ultra-rare désignant des maladies diagnostiquées seulement chez quelques dizaines de personnes dans le monde chaque année).

Ces données ne permettent pas pour le moment de tirer une conclusion définitive concernant le critère d’efficacité de CER-001, mais le produit est susceptible de présenter un bénéfice pour des patients atteints de maladies rénales sévères sans traitement existant.

Des patients qui n'ont plus été dialysés

La firme avait reçu en janvier et février derniers, en France et en Italie, une Autorisation Temporaire d’Utilisation nominative (ATUn) pour CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare sans traitement existant. Ces ATU nominatives (par opposition à des ATU de cohorte) permettent de traiter un patient nominativement désigné. Elles ont été délivrées à la demande et sous la seule responsabilité de médecins prescripteurs, estimant que le CER-001 était susceptible de présenter un bénéfice pour le patient.

Les données recueillies après administration du traitement lors de ces deux ATUn corroborent "une activité thérapeutique prometteuse de CER-001 dans le cadre de la progression d’une maladie rénale ultra-rare" (non divulguée pour le moment). "Compte tenu de la gravité de leur maladie rénale, les patients qui étaient sur le point d’être dialysés, ne l’ont pas été durant leur traitement avec CER-001. Ces signaux thérapeutiques sur CER-001 confirment l’intérêt de CER-001 de pouvoir être utilisé dans des indications sévères, principalement rénales pour l’instant", indique Abionyx.

"Les besoins médicaux restent très élevés"

Dans des études en cours d’analyse par des journaux à comités de lecture, des chercheurs ont démontré que les lipoprotéines de haute densité (ou HDL, le CER-001 étant un mimétique des HDL, surnommé aussi le "bon" cholestérol) avaient un rôle anti-inflammatoire majeur et un impact sur la fonctionnalité du rein. Plusieurs modèles de pathologies rénales ont montré que les HDL stimulaient le remodelage rénal, un facteur critique contribuant à la progression de la maladie.

L'analyse des données recueillies donneront lieu à publication scientifique, et Abionyx partagera ces résultats avec les autorités réglementaires en vue de redéfinir le plan de développement du CER-001 dans le traitement de maladies rénales sans traitement existant.

"Nous sommes plus que jamais engagés dans la poursuite de la valorisation de nos actifs biotech et le développement de médicaments pour les maladies rénales sans traitement efficace, où les besoins médicaux restent très élevés", a souligné le DG Cyrille Tupin.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse