Abc arbitrage : Peu changé après des résultats sans surprise

La société de gestion alternative ABC Arbitrage dit avoir bénéficié l'an dernier d'une volatilité au-dessus de sa moyenne historique, un paramètre de marché favorable à ses activités.



En 2022, ABC Arbitrage a enregistré un résultat net part du groupe de 29,2 millions d'euros, en progression par rapport aux 28 millions d'euros dégagés à l'issue de l'exercice précédent.



Le produit de l'activité courante s'est pourtant tassé à 61,2 millions d'euros, à comparer avec 64,1 millions d'euros en 2021.



Le groupe dit prévoir un solde de dividende de 0,11 euro par action, soit une distribution totale de 0,41 euro au titre de l'exercice 2022, soit un taux de distribution de 83%.



ABC a également présente son nouveau plan stratégique baptisé 'Springboard 2025' pour les trois ans à venir, visant à générer un cumul de résultats nets sur trois ans de plus de 100 millions d'euros avec un ROE annuel au-dessus de 15%.



A l'issue de son plan 'ABC 2022' pour les années 2020, 2021 et 2022, la société avait dégagé 92 millions d'euros de profit net cumulé en trois ans, avec des ROE annuels significativement supérieurs au seuil de 15%.



En dépit des secousses qui ont récemment agité les marchés, ABC Arbitrage indique que le rythme d'activité du groupe au premier trimestre 2023 est, comme en 2022, en dessous de celui de 2021 en raison d'une faible volatilité.



En Bourse, le titre ABC Arbitrage évoluait peu (+0,3%) suite à cette publication quand l'indice des petites capitalisations progressait de 1,4%.



Depuis le début de l'année, la valeur a perdu 3%, faisant ressortir une capitalisation boursière de 370 millions d'euros.



