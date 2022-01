Abc arbitrage : Nouveau directeur général pour la filiale AM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ABC arbitrage annonce la nomination d'Alexandre Ospital en qualité de directeur général de sa filiale ABC arbitrage Asset Management à compter du mois de janvier 2022, après avoir été nommé directeur des opérations au sein de cette société de gestion en février 2020.



La nouvelle direction générale d'ABC arbitrage Asset Management comprendra aussi les directeurs généraux délégués Franck Bonneau et Yves-Oleg Zajtelbach, respectivement directeur technique et directeur de la recherche et du trading depuis février 2020.



Dominique Ceolin et David Hoey restent respectivement président et administrateur du conseil d'administration d'ABC arbitrage Asset Management. Ils gardent par ailleurs leurs autres fonctions respectives au sein du groupe ABC arbitrage.



