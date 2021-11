Ab science : La FDA autorise AB Science à mener un essai clinique sur AB8939 contre une forme de leucémie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce l'approbation par la FDA américaine de son étude clinique de phase I/II (AB18001) évaluant sa molécule AB8939 chez les patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute/réfractaire et de syndrome myélodysplasique réfractaire.



'AB8939 présente une forte activité anticancéreuse, avec l'avantage notable par rapport aux chimiothérapies standards ciblant les microtubules, de pouvoir surmonter la résistance aux médicaments induite par la P-glycoprotéine et la myéloperoxydase', explique la société.



AB8939 a reçu la désignation de médicament orphelin dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë de la FDA. Il a été entièrement découvert par les laboratoires d'AB Science, qui conserve la pleine propriété des droits intellectuels.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.