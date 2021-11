Ab science : La biotech AB Science débute le recrutement des patients dans l'essai d'une pilule anti-Covid

(CercleFinance.com) - Le laboratoire biopharmaceutique AB Science annonce le recrutement du premier patient dans l'étude de phase 2 évaluant l'activité antivirale de son produit phare, le masitinib, chez les patients ayant un diagnostic confirmé de Covid-19.

L'étude, qui a déjà été autorisée en Russie et en Afrique du Sud, doit recruter 78 patients, qui sont soit des patients ambulatoires (non hospitalisés) présentant une maladie légère, soit des patients hospitalisés ne nécessitant pas de ventilation non invasive.

L'objectif d'efficacité principal sera de démontrer que le masitinib peut réduire la charge virale du SARS-CoV-2 plus rapidement que chez un groupe contrôle, lequel recevra les thérapies optimales actuelles.

