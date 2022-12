Ab science : Reçoit un avis d'insuffisance de Health Canada

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui qu'elle a reçu un avis d'insuffisance (Notice of Deficiency - NOD) en provenance de l'agence Health Canada, dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique.



Ce NOD signifie que Health Canada a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib.



Le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.



AB Science va donc se rapprocher de Health Canada afin de répondre aux objections de l'agence, avec l'intention de reprendre le processus d'examen du dossier dans les délais impartis.



