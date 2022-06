Ab science : Publication dans une revue scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science a fait état mercredi de la publication dans la revue Journal of Asthma and Allergy des résultats de son étude sur le masitinib dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux.



Les résultats de cette étude de phase 3 ont montré que les patients traités par le masitinib présentaient un risque plus faible d'exacerbations sévères de l'asthme par rapport aux patients du groupe placebo.



Le bénéfice du masitinib s'est également avéré être le plus important chez les patients les plus sévèrement atteints, c'est-à-dire ceux qui nécessitaient une dose cumulative de corticostéroïdes oraux plus élevée.



L'article, intitulé 'Efficacy and Safety of Masitinib in Corticosteroid-Dependent Severe Asthma: A Randomized Controlled Trial' est librement accessible sur le site Internet de la revue.



L'action AB Science est actuellement en hausse de 0,9% à la Bourse de Paris.



