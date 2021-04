Ab science : Obtient un PGE de 6 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui avoir obtenu l'accord de Société Générale, Bpifrance et Banque Populaire pour un financement d'un montant total de 6 millions d'euros sous la forme d'un prêt garanti par l'État (PGE), dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



' Ce prêt non dilutif fait suite aux augmentations de capital réalisées en fin d'année dernière et nous permet de renforcer notre position de trésorerie', précise Alain Moussy, co-fondateur et Président Directeur Général d'AB Science.



Chaque banque a accordé un prêt de deux millions d'euros. Ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français, avec une maturité initiale de 12 mois, et une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans, exerçable par AB Science.



