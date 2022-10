Ab science : Feux verts dans la recherche contre Alzheimer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que les agences du médicament française, espagnole et grecque lui ont respectivement délivré les autorisations règlementaires nécessaires afin d'initier une étude confirmatoire de phase 3 (AB21004) évaluant la tolérance et

l'efficacité du masitinib chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée.



Randomisée et en double aveugle, cette étude doit recruter 600 patients afin de confirmer l'effet du traitement par le masitinib à la dose de 4,5

mg/kg/jour en complément d'un inhibiteur de la cholinestérase et/ou de la mémantine.



' Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer cette étude confirmatoire', a réagi le professeur Bruno Dubois, investigateur principal de l'étude et professeur de neurologie à la Sorbonne.



'Il n'y a pas d'options thérapeutiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère ou modérée. Les résultats de la première étude [...] ont été très encourageants, surtout si l'on considère que cette population de patients est difficile à traiter', poursuit-il



Le professeur précise que les essais préalables ont permis de trouver la dose optimale (parmi trois testées) et que 'le masitinib, administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour, a ralenti de manière significative la détérioration cognitive par rapport au placebo et a également montré une réduction de la perte de capacité'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.