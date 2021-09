Ab science : Feu vert russe au recrutement pour AB20001

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique AB Science annonce avoir reçu l'autorisation du Ministère de la Santé russe (MoH) de reprise des inclusions de patients dans l'étude de phase 2 du masitinib dans la Covid-19 (AB20001).



'Cette dernière autorisation signifie que les mesures proposées par AB Science afin de renforcer la sécurité des patients sont jugées satisfaisantes pour ses trois études en cours avec le masitinib', explique-t-elle.



AB20001 vise à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de Covid-19 modéré et sévère. Elle recrutera 200 patients, son objectif principal étant d'améliorer leur état clinique après 15 jours de traitement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.