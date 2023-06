Ab inbev : Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur AB InBev, qui passe de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 59 à 60 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le scandale 'Bud Light' semble toucher à sa fin, alors que la récente sous-performance du titre implique au contraire une réduction définitive des activités du brasseur aux Etats-Unis.



Pourtant, fait-il remarquer, les produits du groupe restent bien présents dans les rayons américains de la grande distribution, ce qui lui fait penser que le sentiment des consommateurs vis-à-vis du groupe pourrait bientôt s'améliorer.



D'après ses calculs, ces récentes difficultés pourraient se traduire par un repli de l'ordre de 12% du bénéfice net annuel, un niveau qu'il juge en ligne avec la sous-performance du titre par rapport à l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Food & Beverage depuis le 1er avril.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.