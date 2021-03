Ab inbev : BoA réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) maintient son opinion 'neutre sur AB InBev tout en réduisant son objectif de cours à 55 euros, dans le sillage de prévisions abaissées de 5 à 6% pour le profit opérationnel et de 6 à 7% pour le BPA du brasseur.



Le broker souligne que le quatrième trimestre 2020 a affiché une forte croissance du chiffre d'affaires (+4,5%), mais que la marge d'EBITDA (-260 points de base) s'est montrée décevante, à l'instar des trimestres récents.



'Bien que de nombreux vents contraires sur les marges soient temporaires, des marges plus faibles reflètent également des coûts plus élevés pour faire face à la concurrence et générer de meilleures ventes', ajoute BoA.



