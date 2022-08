Ab inbev : Barclays reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur AB InBev avec un objectif de cours ajuté de 77 à 78 euros, après une nouvelle publication trimestrielle solide par le brasseur belge, 'battant les estimations du consensus sur tous les plans'.



'En dépit de nombreux vents contraires, allant des confinements en Chine aux perturbations en Afrique du Sud, nous prenons confiance dans le dossier', affirme le broker, qui pointe aussi des 'dynamiques toujours fortes en Amérique Latine'.



Notant aussi la vigueur continue dans ses plateformes numériques, Barclays demeure optimiste pour les perspectives à court terme d'AB InBev, prévoyant pour 2022 une croissance organique de 10,5% des ventes et une progression de 5,4% de l'EBITDA.



