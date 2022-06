2crsi : Va déployer sa solution HPC auprès du SLAC

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce que sa filiale américaine, 2CRSi Inc., a été sélectionnée par le National Accelerator Laboratory de Stanford (SLAC) pour fournir de nouvelles installations et augmenter ses capacités de calcul de haute performance (HPC).



Le SLAC gère de multiples programmes, explorant la compréhension de l'Univers à la plus petite, la plus grande et la plus rapide de toutes les échelles, et participant à la création d'outils ultra-performants utilisés par les scientifiques du monde entier.



2CRSi précise que sa solution met à profit les dernières technologies d'AMD et qu'elle sera livrée et déployée dès la fin de l'année.



'Avoir notre technologie et équipe valorisées par une telle institution prouve que 2CRSi à aujourd'hui sa place parmi les grands du monde du HPC', a commenté Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel