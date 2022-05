1000mercis : L'OPAS ouvre ce jeudi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions 1000mercis, déposée par Portzamparc (groupe BNP Paribas) et Alantra Capital Markets pour le compte de la SAS Positive Ympact, sera ouverte de ce 26 mai au 16 juin inclus.



Portzamparc se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix unitaire de 30 euros portant sur la totalité des actions visées par l'offre.



Les fondateurs de la société et Positive Ympact ont l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'ils ne détiennent pas si les conditions réglementaires sont réunies à l'issue de l'offre.



