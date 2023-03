Xilam animation : Oddo ajuste sa cible après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Xilam avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 euros, jugeant que la baisse du titre (-27% depuis le début de l'année) rend attractive la valorisation de la société de production de dessins animés.



'Après la déception lors de la publication du CA annuel, les impacts sur le business model de la prestation, combinés aux effets positifs de l'application de la directive SMA sur le BFR sont plus importants que ce que nous anticipions', souligne-t-il au vu des résultats annuels.



Selon l'analyste, ceci devrait permettre au free cash-flow de s'établir durablement à un niveau élevé, ce qui 'pourrait permettre à l'equity story de regagner en momentum sachant que l'exécution sur le FCF était historiquement le point faible de Xilam'.



