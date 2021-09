Xilam animation : Vers une croissance historique pour Xilam Animation en 2021

(BFM Bourse) - Le cours de Xilam bondit de plus de 7% après la publication de comptes semestriels faisant apparaître un triplement du résultat opérationnel, tandis que la société de production et de distribution de programmes d'animation anticipe une accélération de sa croissance, visant une progression inédite de plus de 80% du chiffre d'affaires cette année.

Depuis la première diffusion de la série phare de Xilam en 1999, rien ne semble devoir arrêter Joey, Marky et Deedee, les trois cafards (volants...) qui tourmentent à longueur d'épisodes le placide chat bleu Oggy. De la même façon, rien ne semble en mesure de ralentir la croissance du studio d'animation tricolore, désormais classé dans le top 10 mondial de sa spécialité. La publication des comptes semestriels de Xilam Animation, coté depuis 2002, apporte jeudi de nouveaux arguments à l'achat sur le titre, qui grimpe de 8,02% à 39,05 euros vers 11h00.

Au cours des six premiers mois de l'année 2021, le groupe fondé et dirigé par Marc du Pontavice a généré des produits d'exploitation (ventes et subventions) d'un montant de 14,669 millions d'euros, soit 38,8% de plus qu'au premier semestre 2020. Sur ce total, le chiffre d’affaires et autres produits (dont CIA) a atteint 13,5 millions d'euros, en forte croissance de 37% tirée par les revenus records -10,957 millions d'euros- des nouvelles productions et développements, en hausse de +89% au premier semestre, notamment sous l'effet des livraisons des "Contes de Lupin" (série mettant en scène un louveteau aspirant à devenir héros de contes traditionnels, sans lien avec les mangas Lupin inspirés du célèbre gentleman cambrioleur), et des séries dérivées "Oggy Oggy" et "Oggy et les cafards Next Gen".

Quant au résultat opérationnel de la période, il grimpe à 4,1 millions d'euros (depuis 1,3 million un an plus tôt), la forte croissance conduisant à une forte amélioration du taux de marge opérationnelle (30,1% du chiffre d’affaires au 30 juin 2021 contre 13,6% au 30 juin 2020). Trois éléments concourent à cette forte amélioration : la part importante des nouvelles productions propriétaires dont les marges sont traditionnellement plus importantes, le fait que ces nouvelles productions soient largement prévendues, et pour la première fois majoritairement à des plateformes SVOD mondiales (dont Netflix, Disney+ ou YOUKU), et enfin la bonne maîtrise des coûts fixes.

Le résultat net semestriel de Xilam s’établit enfin à 3,1 millions d'euros, plus que quadruplé par rapport au 0,7 million du premier semestre 2020.

"Nous sommes particulièrement satisfaits de ce premier semestre 2021 qui concrétise les efforts entrepris depuis 4 ans par le groupe et ses équipes pour renforcer l’innovation dans tous les départements. Cet exercice traduit ainsi à la fois la robustesse du modèle économique du groupe, capable d’enregistrer un haut niveau de rentabilité, et sa capacité d’adaptation à un marché en pleine mutation qui offre d’extraordinaires perspectives de croissance", s'est félicité le PDG Marc du Pontavice.

En matière d'objectifs, Xilam s'attend à réaliser cette année une progression historique de son chiffre d’affaires de plus de 80%. Par ailleurs, les nombreux développements en cours et l’intérêt porté par les plateformes SVOD (et diffuseurs traditionnels) confortent le groupe dans ses perspectives de croissance au-delà de 2021, et ce "d’autant plus que les obligations d’investissement dans la production indépendante française inscrites dans la réforme SMA commenceront à produire leur plein effet dans les commandes des plateformes à partir de 2022".

Fort d’un carnet de commande très étoffé, l'entreprise a notamment investi un niveau record de 16,7 millions d'euros sur le premier semestre, reflétant la forte croissance de la demande nourrie par les plateformes de streaming et qui contribuera au chiffre d’affaires des prochains semestres. Le groupe rappelle que son modèle économique étant construit sur un très forte couverture des investissements par les préventes, ce chiffre est un indicateur pertinent de la croissance de l’activité future.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse