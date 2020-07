Worldline : Projet d'offre publique déposé sur Ingenico

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas, Morgan Stanley Europe, Natixis et Société Générale, agissant pour le compte de Worldline, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique visant les actions et les océanes d'Ingenico, projet annoncé le 3 février dernier.



Le projet d'offre du groupe de solutions de paiement comprend une offre mixte à titre principal, prévoyant la remise, pour sept actions Ingenico présentées, de 11 actions Worldline à émettre et 160,50 euros en numéraire.



A titre subsidiaire, il comprend aussi une offre publique d'échange par remise, pour 29 actions Ingenico présentées, de 56 actions Worldline à émettre, ainsi qu'une offre publique d'achat de 123,10 euros par action Ingenico.



Les actionnaires pourront apporter soit à l'offre principale, soit à l'une et/ou à l'autre des offres subsidiaires, soit à une combinaison des trois. Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 81% en actions Worldline et 19% en numéraire.



