Worldline : Début de l'offre sur Ingenico ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique visant les actions et les océanes d'Ingenico, déposée par BNP Paribas, Morgan Stanley Europe, Natixis et Société Générale pour le compte de Worldline, sera ouverte le jeudi 30 juillet 2020.



Sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, étant précisé que l'initiateur se réserve le droit de renoncer à cette condition.



