Wolters kluwer : Contrat de planification financière avec EDF

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé vendredi avoir décroché un contrat auprès d'EDF, qui a retenu son logiciel de gestion et de planification financière CCH Tagetik dans le cadre d'un appel d'offre.



L'électricien français explique qu'il a prévu de déployer la solution du spécialiste de l'information professionnelle néerlandais afin de renforcer l'efficacité de la gestion économique de sa direction informatique.



Le projet doit lui permettre de renforcer ses services financiers et d'accompagner sa transformation digitale.



La solution CCH Tagetik permet aux entreprises de planifier leurs coûts en connectant des données financières et opérationnelles afin de réaliser un suivi plus régulier, notamment par l'élaboration budgétaire et l'analyse de rentabilité par produits.



