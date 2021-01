Wolters kluwer : Cession d'une activité en France

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Legal & Regulatory a annoncé jeudi soir avoir signé et finalisé la cession de son activité d'annonces juridiques en France, Annonces & Formalités Légales, à Médialex, une filiale du groupe Sipa-Ouest-France.



La cession de cette entité, qui compte 34 employés à temps plein, s'inscrit dans la stratégie de Wolters Kluwer Legal & Regulatory visant à 'se concentrer sur l'information professionnelle et les solutions logicielles sur les marchés juridiques coeurs'.



