Wendel : Vers la cession de Constantia Flexibles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel indique avoir signé un accord en vue de la cession de Constantia Flexibles, un des leaders mondiaux du marché de l'emballage flexible pour la grande consommation et les pharmaceutiques, à une filiale de One Rock Capital Partners.



Elle serait cédée pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession d'un petit peu moins de 1,1 milliard d'euros, et qui représenterait environ 1,94 fois l'investissement total du groupe dans Constantia Flexibles depuis 2015.



La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du second semestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation contractuelles, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.