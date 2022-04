Wendel : Un CA en hausse de 14,9 % au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Wendel a publié ses résultats trimestriels. Son chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2022 s'élève à 2 007,2 ME, en hausse de 14,9 % en données publiées et en progression de 9,9 % en organique.



Impacté par la baisse des marchés, l'actif net est réévalué au 31 mars 2022 à 7 420 ME, soit 165,8 E par action, en baisse de 1% par rapport au 31 mars 2021 (167,4 E par action) et de 11,9 % depuis le début de l'année (188,1 E).



' Notre actif net réévalué a bien résisté, malgré les turbulences boursières ', souligne André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel qui se réjouit d'avoir ' poursuivi notre objectif de redéploiement du capital avec l'acquisition d'ACAMS (304 ME1 investis). '



André François-Poncet se félicite de la ' structure financière robuste du groupe ' et de l'amélioration du profil de la dette (la maturité moyenne de la dette de Wendel est allongée à 7,1 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %) qui devraient permettre de tirer parti des opportunités d'acquisitions.

Enfin, Wendel procédera à l'annulation de 377 323 de ses actions propres (soit 0,84 % du capital social) ce 29 avril. Cette annulation aura un impact pro forma positif de +0,7E/action sur l'ANR au 31 mars 2022. Le nombre de titres composant le capital sera alors de 44 370 620.



Un dividende ordinaire de 3,0 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4 %, sera proposé à l'Assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %.



