Wendel : Un analyste à l'achat, le titre gagne 3%

(CercleFinance.com) - Wendel gagne plus de 3% à Parisalors que la société d'investissement a publié un ANR de 145.3 E au titre du 3ème trimestre, en hausse de 4.9% par rapport à la fin du 1er semestre et en baisse de 12.6% par rapport à la fin 2019.



Ce matin, Oddo imputait cette hausse i/ à une quasi stabilité de la partie portefeuille côté (37% de l'ABR) à +0.8% (Bureau Veritas) et ii/ la hausse de 12% des actifs non côtés (47% de l'ABR).



3 des 6 sociétés en portefeuille (Tsebo n'étant désormais plus en périmètre) sont en croissance organique positive (IHS +22%, Cromology +5.3% et Constantia Flexible +1.6%).



' Les sociétés non-cotées du portefeuille devraient parvenir à préserver de manière importante leurs marges, ou du moins leur génération de cash ', indiquait Oddo.



' Alors que l'ANR est de nouveau raisonnablement bien orienté, nous sommes surpris de voir que la décote s'est encore creusée pour atteindre désormais 44% sur la base des 20 derniers jours de bourse et même 46% au cours d'hier soir ', rajoute Oddo.



L'analyste confirme sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 90 E.



