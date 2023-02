Wendel : Stahl signe un accord pour une acquisition

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la signature par Stahl d'un accord pour l'acquisition de ICP Industrial Solutions Group (ISG). Cette société est un leader des revêtements de haute performance destinés à l'emballage. L'opération sera réalisée pour une valeur d'entreprise d'environ 205 millions de dollars.



ISG, une division d'ICP Group (Innovative Chemical Products Group), fournit un large éventail de revêtements de haute performance essentiellement destinés à l'emballage et à l'étiquetage, principalement sur les marchés résilients de l'agroalimentaire et de la pharmacie.



La société est très présente en Amérique du Nord (près de 70 % de son chiffre d'affaires). Elle devrait publier un chiffre d'affaires d'environ 140 millions de dollars en 2022.



' Après les acquisitions et intégrations réussies de Clariant LS en 2014 et de BASF LC en 2017, celle d'ISG contribuera à faire de Stahl une entreprise dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Stahl aborde une nouvelle étape importante dans sa stratégie visant à devenir leader mondial sur le marché des revêtements haute performance pour les matériaux flexibles. ' a déclaré Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel.



