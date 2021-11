Wendel : Scores améliorés dans les indices DJSI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel indique être de nouveau sélectionnée dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI) et améliorer son score au CSA de S&P Global, avec une note de 76/100 dans la catégorie des sociétés financières diversifiées.



Ce score est en progression de cinq points par rapport à l'évaluation 2020 (71/100) et positionne Wendel très largement au-dessus de la moyenne de son secteur (27/100). Au classement mondial, elle occupe la sixième place ex-aequo dans son secteur.



'Cette amélioration est notamment liée à une progression des notes attribuées à Wendel sur les piliers de la cybersécurité, de la protection des droits humains et de la lutte contre le changement climatique', explique-t-elle.



