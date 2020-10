Wendel : Remise des actions Tsebo en Afrique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel, qui avait acquis la société sud-africaine Tsebo en 2017 et apporté des fonds propres supplémentaires en 2019, annonce la remise par les actionnaires de Tsebo de leurs actions aux branches d'investissement des créanciers senior de la société.



Cette opération consensuelle entraînera également le paiement de la garantie consentie par les actionnaires en 2017, dans le cadre de l'investissement de partenaires B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment).



Le transfert du contrôle du capital à un consortium sud-africain d'investisseurs et au management permet de renforcer le bilan de Tsebo et de préserver son profil B-BBEE. Ces opérations ont déjà fait l'objet d'une provision dans les comptes de Wendel au 30 juin.



Ces transactions sont sujettes à la finalisation de la documentation juridique et sous réserve de l'approbation de la South African Reserve Bank, elles devraient être finalisées dans les prochains mois.



