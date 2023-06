Wendel : Réalise une émission obligataire de 300 ME

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5 %.



L'émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (27 %), allemands, autrichiens et suisses (51 %) et britanniques (5 %).



Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe, dont le rachat des obligations avril 2026 qui seront apportées à l'offre de rachat annoncée ce jour.



