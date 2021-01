Wendel : Promotion de H Mates au poste de Directeur associé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la promotion de Harper Mates à la fonction de Directeur associé.



Harper Mates intègre également le Comité d'investissement et a rejoint le Conseil de surveillance de Wendel en tant que représentante des salariés.



Harper Mates a rejoint le bureau de New York de Wendel en 2015. Elle travaillait auparavant chez MidOcean Partners, un fonds de private equity.



Adam Reinmann, CEO de Wendel North America, a déclaré : ' Elle a, ainsi, joué un rôle majeur dans la réussite du bureau de New York, qui a aidé Wendel à investir près de 1,2 milliard de dollars depuis son ouverture en 2013, notamment dans Allied Universal, CSP Technologies et Crisis Prevention Institute. '



