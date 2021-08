Wendel : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Wendel, titre figurant dans sa liste 'Convictions Midcap S2 2021', avec un objectif de cours porté de 129 à 150 euros, voyant 'une progression de l'ANR et une réduction de la décote en ligne de mire'.



'Wendel continue de subir une décote importante sur son ANR, de 38% contre 25% historiquement, alors que son portefeuille devrait bénéficier d'un momentum positif', souligne ainsi l'analyste en charge du dossier.



'Les sociétés du portefeuille sont plutôt Value (faible croissance, cycliques, marges élevées) mais le niveau d'endettement de Wendel et des participations reste faible et la génération de cash préservée', ajoute-t-il.



