Wendel : Oddo relève sa cible sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo rapporte qu'au titre du 1er trimestre, Wendel a publié un Actif Net Réévalué (ANR) à 7,4 MdsE, soit 167,4E/action, en hausse de 5,3% par rapport à fin 2020.



'Au-delà de l'ANR, nous retiendrons surtout de cette publication la croissance organique de sociétés du portefeuille et le contexte de normalisation de l'activité', note le bureau d'analyses.



Oddo rappelle aussi que Wendel s'associe actuellement avec la famille Deconinck dans le but de racheter les titres de la société Tarkett avec comme objectif de détenir jusqu'à 30% de Tarkett.



Dans ces conditions, le broker maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Wendel, et relève son objectif de cours à 129 euros, contre 120 euros précédemment.



