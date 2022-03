Wendel : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Wendel avec un objectif de cours ramené de 150 à 140 euros 'pour factoriser les performances boursières d'IHS et de Tarkett en conservant une décote cible de 25%'.



Après la publication par le groupe d'investissement d'un ANR par action à fin 2021 presqu'à un niveau record, le bureau d'études estime qu'aux cours actuels, la décote spot serait de 48%, décote qu'il juge 'trop sévère' par rapport à une moyenne historique de -28%.



'Si elle est le reflet de conditions de marchés plus délicates en ce moment, elle est aussi, selon nous, la traduction d'attentes pas complètement satisfaites sur les acquisitions, malgré ACAMS dont le closing est intervenu rapidement', juge-t-il cependant.



