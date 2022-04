Wendel : Oddo maintient son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Wendel, avec un objectif de cours inchangé de 140 euros.



Au titre du premier trimestre 2022, relève l'analyse, Wendel publie un actif net réévalué (ANR) à 165.8 E/action, en baisse de -12% par rapport à fin 2021 où le cours était à 188.1 E/action, et en baisse de -1% par rapport au T1 2021.



Cette évolution est liée selon Oddo, ' à la baisse des participation cotées pour -0.7 MdE et à la baisse des sociétés non-cotées, pour 0.8 MdE '.



Au-delà de l'ANR, le bureau d'analyse note surtout la bonne performance des sociétés sur ce premier trimestre, en particulier sur la croissance organique de certaines sociétés industrielles comme Constantia (+18%), témoignant de capacité à passer des hausses de prix importantes.



Enfin Oddo relève toujours une décote de 46% pro-forma : ' Nous reconstituons un ANR pro-forma de c. 170 E par action, de sorte que la décote ressort à c. 46% sur la base du cours actuel (moyenne historique -28%). Un niveau qui reste élevé. '



Et de souligner l'impact massif de BVI sur l'ANR du groupe. ' Il conviendra donc de surveiller avec attention le développement des confinements en Chine qui peuvent avoir un impact négatif fort et rapide. '



