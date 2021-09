Wendel : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Wendel, avec un objectif de cours inchangé de 150 euros, alors que Wendel vient d'annoncer qu'IHS Holding Limited a déposé un document d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d'une potentielle introduction en Bourse aux Etats-Unis.



Oddo imagine ainsi 'qu'une IPO pourrait être officiellement lancée dans les semaines ou mois à venir', même si aucun calendrier n'a pour l'instant été précisé.



Début août, le broker avait fait de l'IPO d'IHS un 'élément clé' de sa thèse d'investissement, estimant qu'il allait alimenter le momentum du groupe.



'Notre scenario central de valorisation représente environ 13% de l'ABR de Wendel pour 21% du capital détenu par le groupe', indique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.