Wendel : Nouvelle directrice des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'arrivée d'Alexina Portal en tant que directrice des ressources humaines depuis le 16 mars. Rattachée au directoire et au comité de gestion du groupe d'investissements, elle succède à Marie-Hélène Dorat.



Son rôle couvre tout aussi bien la redéfinition des procédures RH que la mise en oeuvre de projets spécifiques en matière de recrutement, formation, diversité, marque employeur ou encore qualité de vie au travail et culture organisationnelle.



Alexina Portal est intervenue depuis 2004 en tant que directeur de programmes de transformation des organisations auprès de diverses entités et dans des secteurs aussi variés que l'industrie, les services ou les systèmes d'information.



