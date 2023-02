Wendel : Investissement dans la plateforme Brigad

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel, au travers de sa filiale Wendel Growth, a annoncé jeudi l'acquisition d'une part minoritaire au capital de Brigad, pour un investissement de sept millions d'euros de fonds propres.



Brigad est une plateforme de mise en relations entre des professionnels à leur compte et des entreprises dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et du médico-social.



Brigad répond à un double besoin: offrir aux entreprises opérant dans des secteurs tendus les renforts dont ils ont besoin et satisfaire la demande croissante pour des modes de travail plus flexibles et plus diversifiés.



Fondée en 2016 et disposant du statut de Société à Mission depuis 2020, Brigad opère aujourd'hui dans les cinq principales villes françaises ainsi qu'à Londres, à Manchester et à Birmingham. Brigad compte 150 collaborateurs.



