Wendel : Intégration de critères ESG dans un crédit syndiqué

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la signature d'un avenant à son crédit syndiqué non tiré d'un montant de 750 millions d'euros et de maturité octobre 2024, afin d'y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



Ainsi, des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront désormais pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué.



Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs fixés dans sa feuille de route ESG 2023. Les trois critères extra-financiers sélectionnés seront évalués annuellement par un organisme indépendant et donneront lieu à des ajustements de marge du crédit.



