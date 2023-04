Wendel : Hausse de 8,4% du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) au 31 mars 2023 de 7,66 milliards d'euros, soit 172,5 euros par action, en hausse de 2,8% depuis le début de l'année.



Le groupe d'investissement annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2181 ME au 1er trimestre, en hausse de 10,4% en données publiées, dont +8,4% en organique sur un an.



Le groupe signale notamment les fortes croissances de Constantia Flexibles (+21,8 %), CPI (+18,0 %) et Bureau Veritas (+8,9 %).



En revanche, le chiffre d'affaires de Stahl affiche un repli de -8,6 %, impacté par un démarrage lent de l'industrie des revêtements de spécialité au 1er trimestre, et le premier trimestre d'ACAMS laisse apparaître un recul de 14%.



Laurent Mignon, président du directoire, précise enfin que le groupe a 'commencé à exécuter les orientations stratégiques annoncées en mars, avec la réalisation d'une émission obligataire échangeable en titres Bureau Veritas, nous donnant 750 ME de liquidités supplémentaires et l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir le Groupe Scalian'.



