Wendel : Hausse de 5,3% de l'ANR sur trois mois

(CercleFinance.com) - La société d'investissement Wendel affiche un Actif Net Réévalué (ANR) de 7,49 milliards d'euros au 31 mars 2021, soit 167,4 euros par action, en hausse de 5,3% depuis le 31 décembre 2020, et en progression de 41,7% depuis le point bas de mars 2020.



Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 a augmenté de 2% à 1,91 milliard d'euros. En organique, il s'est accru de 6,5% avec notamment de solides performances de Bureau Veritas (+6,6%) et de Stahl (+9,6%).



Toujours en organique, Wendel fait part aussi d'une croissance à deux chiffres de Cromology (+22,6%), d'un retour à la croissance de Crisis Prevention Institute et d'une quasi-stabilité du CA de Constantia Flexibles.



